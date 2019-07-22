Мільярдер Жеваго не проходить до нового скликання Ради

Доларовий мільярдер, депутат Верховної Ради України Костянтин Жеваго не проходить до нового скликання Парламенту.

Про це свідчить інформація на сайті Центральної виборчої комісії, пишуть #Букви.

Зокрема, за результатами обробки 76,56 % протоколів, Жеваго, який набрав 22,94 % голосів, програє на одномандатному виборчому окрузі № 150 у Полтавській області менеджеру ProZorro, висуванцю “Слуги народу” Олексію Мовчану, якого підтримали 42,38 % виборців.

Зазначимо, що Жеваго був депутат шести скликань Верховної Ради, починаючи з 1998 року.

В цьому році в щорічному рейтингу мільярдерів за версією американського журналу Forbes власник Ferrexpo Костянтин Жеваго опустився на 1511-е місце з 1477-го. Його капітал зменшився з $1,6 млрд до $1,5 млрд.

Довідка. Олексій Мовчан – заступник начальника відділу управління проектами і програмами Державного підприємства “ProZorro.Продажі” і учасник проекту “Нові Лідери” на ICTV. Він племінник нардепа і кандидата по 146 округу від “Відродження” Юрія Шаповалова.