Романенко: Зеленський має всі шанси стати нашим Ердоганом за підсумками виборів

Популярний український блогер та журналіст Юрій Романенко у своєму блозі пише про те, що вже можна собі уявити, що нас чекають дуже цікаві речі, адже не важко здогадатися, що розпочнеться на місцевих виборах, про ймовірність проведення яких у жовтні цього року вчора натякнув Володимир Зеленський.

«Уявіть, що, отримавши силовиків, Зеленський забезпечить кілька посадок», – написав Романенко. На його думку, при такому натиску на місцевому рівні відбудеться такий же фундаментальний зсув, як і на загальноукраїнському. Такими темпами Володимир Зеленський має всі шанси стати нашим українським Ердоганом за підсумками виборів.

Зазначимо, вчора після оприлюднення результатів екзит-полів президент Володимир Зеленський дав невеликий брифінг в штабі партії «Слуга народу». На питання про ймовірність проведення дострокових місцевих виборів вже в цьому році він зазначив, що таку ймовірність не можна відкидати, після чого додав, що попереду на українців чекає ще багато цікавого вже зовсім скоро, а поки що потрібно зберегти інтригу.