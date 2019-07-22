Була тайга, стала тундра: архангельські ліси вирубують з небаченою швидкістю

У Двинско – Пинежском межиріччі Архангельської області стрімко і далеко від сторонніх очей, громадського контролю винищують праліси. Мова йде про катастрофу національного масштабу, яка перевищує всі загрози від сміттєвого полігону в Шиесе.

Страшний фоторепортаж опублікував у своєму блозі популярний фотограф і блогер Ігор Шпиленок. Такого неподобства, яке твориться зараз не було навіть в СРСР:

«Повернувся додому з архангельської тайги. Побував у двох віддалених один від одного місцях: на Білому морі в національному парку “Онезьке Помор’я” і в межиріччі Північної Двіни і Пинеги в східній частині області.

Я теж здогадувався, що залишки первозданної тайги на Північно-Заході нашої країни винищуються, але не думав, що настільки стрімко і в таких масштабах, які відкрилися мені в цій експедиції. До цієї поїздки я сподівався, що у природоохоронців є запас часу, а у матінки-природи є затишні бездоріжні місця, де залишки реліктового тайги можуть залишатися недоторканими ще багато-багато років. Тепер знаю, що немає у нас ні запасу часу, ні бездорожную “Берендеевых хащ”. Йде небувале в історії винищення північної тайги, засноване на сучасних технологіях.

У межиріччі Північної Двіни і Пинеги до наших днів зберігся найбільший у Європі масив незайманої еталонної тайги. Зовсім недавно його площа була близько мільйона гектарів. Тут беруть свій початок або протікають 18 семужных нерестових річок, від чистоти яких залежить стан всієї популяції сьомги – атлантичного лосося. Ліси межиріччя – одне з останніх притулків для дикого північного оленя. популяція якого в регіоні знаходиться на межі зникнення в результаті знищення місць проживання та браконьєрства.

Вся територія Двинско-Пинежского лісового масиву знаходиться в оренді у великих лісозаготівельників, це ресурс для підприємств лісового сектору регіону. Великі лісові орендарі (це група компаній “Титан” та АТ “Архангельський ЦПК” мають чималий вплив у регіоні. Вони декларують свою “екологічність” і навіть добровільно сертифицировались за системою FSC, що для російських компаній є “зеленим перепусткою” на зарубіжні екологічно чутливі ринки. Тим не менш, освоєння лісів йде по екстенсивному шляху. На вирубаних територіях не проводиться якісне лісовідновлення, на місці реліктових хвойних лісів виростають берези та осики, а лісопромисловці продовжують свій рух вглиб первозданної північної тайги, немов вона нескінченна. Знищивши її остаточно, що станеться зовсім скоро, лісопромисловці будуть змушені змінювати підходи до бізнесу, але тільки первозданної тайги у нас вже не буде.

Бездоріжжі століттями рятувало північну тайгу від інтенсивного господарського використання. Свіжопобудовані дороги ведуть не в населені пункти, а до масивів стосу лісів.

На глинистих ділянках, а також на крутих спусках-підйомах покладені бетонні плити. Лісовий сектор регіону витрачає колосальні гроші не на якісне лісооновлення на вирубаних територіях, а на збереження і розвиток старої, екстенсивної системи лісокористування, на будівництво нових і нових доріг в останні масиви малонарушенных лісів, на розширення обсягів рубок.

Так як транспортне плече з віддалених районів до місць переробки становить зазвичай сотні кілометрів, навіть потужні лісовози при наявності хороших доріг не справляються з вивезенням. Вздовж доріг можна побачити штабеля лісу в десятки тисяч кубометрів. Тут розумієш масштаби лесоистребления.

Ось так тепер виглядає архангельська тайга з висоти пташиного польоту. Прямокутники вирубок. Кожна окрема ділянка може досягати п’ятдесяти гектарів. Незабаром лісоруби “освоют” вцілілі прямокутники і надовго втратять інтерес до розореним місцях.

Дерева на півночі ростуть повільно і не досягають гігантських розмірів. Цим ялинам може бути далеко за сто років.

Вахтовий селище лісозаготівельників. Організатори лісового бізнесу виставляють себе благодійниками місцевого населення. В реаліях же видно колоніальна схема, коли основні благоотримувачі живуть у столицях, а то і зовсім благополучних країнах, а місцевим жителям після такого лісокористування залишається розорена тайга і злидні. Новим технологіям лесоистребления потрібно мінімум людей. Сибірський цирульник, над яким працював божевільний іноземець-винахідник в однойменному фільмі Михалкова, давно існує і з лякаючою ефективністю знищує ліси в усьому світі. Всього один комплекс, що складається з двох машин з анлийскими назвами харвестер і форвардер може замінити понад півсотні людей, які працюють на лісозаготівлі за традиційною технологією. На вивезенні працюють вантажні “Мерседеси” і “Вольво”, що везуть відразу по вагону кругляка. Зараз Росія міцно входить у трійку країн-лідерів за масштабами знищення первозданних лісів, а Архангельська область – лідер за знищення таких лісів в Росії.

На початку нинішнього століття, коли стало ясно, яка біда нависла над північною тайгою, природохранные організації, науковці, громадськість почали роботу по створенню регіонального ландшафтного заказника в межиріччі Північної Двіни і Пинеги, який дозволив би зберегти хоча б частину реліктової тайги від масової вирубки. Режим заказника дозволить місцевому населенню продовжувати вести традиційне природокористування – полювання, риболовлю, збирання грибів та ягід, але суцільні рубки будуть заборонені. Були організовані кілька наукових експедицій для обстеження території, почалися важкі переговори з лесопромышленниками і владою. Створення заказника не раз відкладалося, а його площа зменшувалася, проти його створення велися інформаційні війни. У 2013 році проект заказника площею майже 500 тисяч гектарів отримав схвалення державної експертизи. У 2017 році губернатор Архангельської області підтвердив, що заказнику бути. У 2018 році було досягнуто угоди з орендарями про межі заказника та його площі, згідно з цим документом вона складе 300 тисяч гектарів. Орендарі намагалися відштовхнути територію заказника подалі від зон своїх інтересів, тому конфігурація його меж вийшла далеко не ідеальною. За планом, затвердженим Міністерством природних ресурсів і лісопромислового комплексу Архангельської області, заказник повинен бути створений на початку 2019 року, але документа про його створення немає досі. Це тривожить…

Архангельське відділення WWF Росії, дізнавшись про проект по фотозйомці первозданних лісів Росії, запросило мене в чергову експедицію по обстеженню території майбутнього заповідника. Почалася експедиція в пинежской селі Кушкопала, яка знаходиться приблизно в трьохстах кілометрах від Архангельська, потім сто кілометрів ми їхали на машинах з новим лісовозним дорогах серед нескінченних вирубок до середньої течії річки Дзига. Саме на цих ста кілометрах були зняті кадри знищення архангельської тайги.

Безкраї простори дикої незайманої природи на наших очах перетворюються в міф. Бездушна система, заснована на чистогане, відбирає стійке майбутнє у місцевих жителів; відбирає дім, середовище існування у наших диких сусідів по планеті, збіднює биологичекое різноманітність. Ми дивуємося кліматичних катаклізмів останніх років.

Хвойні північні ліси мають величезне значення для стабілізації клімату, це своєрідна “шуба землі”, що стримує надходження вглиб материка холодних арктичних мас повітря, зберігає і перерозподіляє вологу. Це важливі аргументи на користь збереження хоча б частини малонарушенных і первозданних лісових територій, в тому числі створення Двинско-Пинежского ландшафтного заказника…»