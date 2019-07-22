Вертоліт зі спецназом вилетів на виборчий округ під Житомиром (відео)

У понеділок, 22 липня, з Києва в Коростень (Житомирська область) на вертольоті прибув спецзагін поліцейських.

Про це повідомляє прес-служба поліції України, публікуючи фото і відео відправленого загону спеціального призначення.

“Рішення направити в м Коростень вертольотом Мі-8 додані сили поліції було прийнято після аналізу оперативної обстановки і інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій – в окружну виборчу комісію №64, яку розташовано в Коростені”, – уточнили у відомстві.