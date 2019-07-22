Російські соцмережі залишаються під санкціями, – заявив Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що компетентні органи мають дотримуватися санкцій щодо російських соцмереж в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.
У зв’язку зі збільшенням кількості повідомлень про вірогідне скасування санкцій, застосованих щодо російських соціальних мереж на території України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України вважає за необхідне пояснити механізми застосування, скасування, внесення змін та контролю за виконанням санкційних обмежень.
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“Реагуючи на ситуацію, що склалася в інформаційному полі, Секретар РНБО України Олександр Данилюк у порядку контролю за виконанням рішень РНБО звернув увагу зазначених державних органів на необхідність забезпечення неухильного додержання санкцій та моніторингу їхньої ефективності до завершення терміну їхньої дії або скасування в установленому законом порядку”, – йдеться в повідомленні.
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