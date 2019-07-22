Багато хто, напевно, бачили гучне відео з бізнес-центру в Донецьку, який підтоплений. Якщо хто не зрозумів, що взагалі сталося, ось вам скріни з відео.

Давайте розберемо, що відбулося насправді, звідки вода в бізнес-центрі Північний і зробимо висновки. Погнали.

Взагалі сам бізнес-центр належить януковичу молодшому і був побудований прям перед Євро-2012, це було обличчя Шахтарській площі. Брехати не буду, Північний був побудований з купою порушень, багато геодезисти взагалі досі не розуміють, який кретин дав дозвіл на спорудження будинку з висотою понад 100 метрів на тому місці. Хоча… Відповідь на вищезгаданий питання проста: поки при владі був любитель страусів, що проживає на сьогодні в ростові, а самий хитрий татарин країни мав неофіційний титул царя Донбасу, проблем з роздільною здатністю бути у сина януковича не могло бути в принципі. Але є і хороші новини — країною керував простий пацан з Єнакієвого, а не хтось інший, більш пробиндеровский.

Також варто відзначити те, що проблеми з водою біля бізнес-центру почалися з самого початку будівництва. Але! Проблема була вирішена — на першому поверсі будівлі була насосна станція, яка викачувала воду, тому про проблему з грунтовими, підземними водами, а також про те, як цю проблему вирішили, знали тільки посвячені люди.

Ну, а тепер про те, хто винен, що робити і як цру-шники з допомогою кухлів наповнили торговий центр в Донецьку водою, щоб дискредитувати дыныропитеков. Ну або як ґрунтові води завдали удару у відповідь окупантам та їх поплічникам.

Запрошую на сцену «учоних дыныры». Терміново. Причина — хочу плюнути в обличчя вам, балаболам, стверджують, що торговий центр знаходиться в низині. Пропоную подивитися на профіль місцевості в місці події і вмитися. Бо забрехалися, дебіли

Як незручно вийшло! Проклятий биндеровский гугл зруйнував версію про те, що винна у всіх бідах Хунта, а абизяны з автоматами тут не при справах взагалі.

Але це ще не кінець, неа. Пора брати в руки брудну ганчірку і починати бити по еб*лу [прям по рюцкегаварясчей щелепи] винуватцям підтоплення Північного.

Почнемо з того, що за всі роки війни, з 2014 року, тобто, жодна геодезична служба не проводила дослідження по осіданню ґрунту. Для тих, кого народили по п’яні в сизрані, поясню більш популярним: торговий центр має глибину в районі 50 метрів і побудований з порушенням правил, тому це були обов’язкові процедури. Але коллаборантам і російським окупантам таке не треба, вони не для щастя холопів цивільних війну розв’язали в Україні

Версія окупаційних властей проста, мовляв бізнес-центр важкий, тому він тисне на пласт грунтових вод, тому і з’явилася вода там, має місце бути, не сперечаюся. Але окупанти і колаборанти також лукавлять і нахабно замовчують реальні причини того, що сталося в 10 хвилин їзди до центру Донецька.

Нагадаю тим, для кого шахта — це купа металу, який можна порізати і скласти: до війни, до окупації, проблемами ґрунтових вод займалися цілі інститути. Макнді, Донгіпрошахт і т. д були зайняті проблематикою закриття шахт і організацією компенсуючих заходів: проектувалися і реалізовувалися сотні систем водовідливів, вентиляційних стволів, підземних бар’єрних споруд. Біндери чудово розуміли те, що може статися, якщо все пустити на самоплив — відбудеться екологічна катастрофа.

Але для окупантів і колаборантів все вищенаписане — це матюки, їм аби побільше металу порубать на шахті і розікрасти. Ну, а на можливі проблеми, пов’язані з затопленням шахтних горизонтів взагалі начхати.

Також дыныропотамам невідомо про те, що порушення циркуляції підземних вод викликає не тільки розмив підземних пустот, але і виникнення провалів. Яскравий приклад тому місто Шахтарськ, точніше його околиці: в часи так званих копанок — провали там були і дуже немаленькі.

Для тих, у кого путін зжер мозок, поясню більш популярним: зсуви ґрунту, такі як були в околицях Шахтарська, будуть подібні ударної хвилі, багатоповерхові будинки елементарно не витримають нерівномірною і неконтрольованої осідання ґрунту по всіх напрямах. Правда, роспропаганда все це спише на секретну американську зброю під назвою точка Ху, звинуватить в тому, що трапилося массонов і буде смакувати наслідки руйнувань на камери, лякаючи росбыдло кривавої Хунтою. А пачиму? А патаму, шо мирні жителі Донбасу для зростав тб завжди були, є і будуть безкоштовними декораціями для сюжетиков про злих біндер.

Але ми відволіклися від теми. Беремо знову ганчірку і продовжуємо бити роспропаганду по еб*лу. Звертаюся до жителів Донецька, який окупований лишнехромосомными: сходіть і подивіться на будинки, які розташовані по проспекту ілліча, на ділянці від площі до Кальміусом і знайдіть на стінах цих будинків металеві п’ятачки з ієрогліфами. Знаєте, що це за п’ятачки? Це геодезичні маяки, за якою чітко можна визначити і контролювати зміщення будівель і грунту. А тепер задайте собі питання: чи багато разів з початку війни ви бачили у вищевказаному районі геодезистів? Нуль разів — це теж показник, не соромтеся. Головне не брешіть собі, гаразд?

Якщо запитати будь-якого шахтаря, який брав участь у ліквідації шахти про те, що робилося задля запобігання можливих наслідків, пов’язаних з закриттям підприємства, то він вам відповість: будувалися перебирання зі спеціального бетону, а вода з шахти відкачувалася роками, щоб перерозподілити підземні води таким чином, як це прорахували вищезазначені інститути. І так — задайте собі питання тепер: після війни багато шахт закрилося на окупованих рф територіях. Назвіть хоч одну шахту, де проводилися вищесказані роботи з ліквідації шахти. Правильна відповідь звучить як ніде, якщо шо.

Причому тут шахти до води в бізнес центрі ? Все просто — будівля побудована на місці колишніх радянських підземних виробок шахти, а куди тече вода в закритих під час окупації шахтах і що це за вода взагалі нікого з окупантів не парить. Фахівців геодезистів у Донецьку немає, іноземців до бізнес-центру не допустять, технологій, які можуть перевірити стан фундаменту, що там з палями будівлі теж не можна. Зате є вода, яка вже в бізнес-центрі Північному. Але то мабуть біндери відрами наносили, правда?

Ну, а тепер про «перспективи» і бізнес центру, і в цілому.

Одна з найбільших проблем, викликаних підняттям рівня грунтових вод — це вихід на поверхню газу. Вода, в даному випадку працює як поршень: вона штовхає газ на поверхню.

І так — вода легко може видавити газ під назвою метан, який легше за повітря не особливо довго розсіюється. Жителі Горлівки не дадуть збрехати: коли в 90-ті роки закрили одну крупну шахту, в приватному секторі навколо шахти почали вибухати підвали. Причому вибухало все просто: увімкнув світло у підвалі=вибух. Ну або люк підвальний відлітав. Тільки тоді вищеназвану проблему вирішували на рівні губернатора і президента України: бурили спеціальні свердловини, ставили спеціальні вентиляционне дефлектори для розсіювання газу в атмосфері і т д.

Але під землею є не тільки метан, вірно? Є ще й інертні гази, які радіоактивні. Також є ядерний вибух, який провів срср. До чого це? До того, що некотролируемые потоки ґрунтових вод на окупованих рф територіях, полюбому винесуть продукти вибуху на поверхню, це тупо питання часу.

І так — на Донбасі також вистачає могильників часів срср, а також є ртутні кар’єри в районі Горлівки. До речі, підземні води в закритих шахта окупованій рф Горлівці постійно піднімаються, а значить екологічна катастрофа наближається. Але на це російським окупантам і коллаборантам наср*ти — вони поїдуть жити в рф, на відміну від більшості мирних жителів

Епілог. Для поняття п*здеца, що відбувається на окупованих: після публікації в інтернеті відео, яке викликало небувалий ажіотаж і шум ні окупаційні типу змі, ні окупаційні типу влади, не розповіли про те, що викачали з бізнес-центру Північного майже 3500 кубів води. Один куб води — це 1000 літрів, якщо хто забув. Правда, про це промовчали. Забули напевно. Хоча… Все правильно пацани зробили — бидло не повинна знати про те, що відбувається: якщо бізнес центр впаде, завжди можна списати на Хунту, якщо станеться вибух — винна теж Хунта, якщо мирняк траванется газом — коц, стешин і компанія будуть у всі пропагандистські глотки верещати про газову атаку, яку віддав організувати Кривавий Пастор.

Мораль. Громадяни колаборанти, ви все ще впевнені в тому, що рф бажає вам добра? Тоді дихайте на повні груди і пийте з задоволенням місцеву джерельну воду. Правда, вас будуть ховати під свинцевими плитами. Кінець.

Фашик Донецький