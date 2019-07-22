Сьогодні завершується прийом заяв для вступу до внз

Сьогодні, 22 липня 2019 року завершується прийом заяв абітурієнтів на бакалавра і магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування на базі 11 класів.

Про це повідомила прес-служба Уряду.

Зокрема, можливість подачі заяв буде відкрита до 18:00. Відзначається, що більшість вступників подає заяви в електронній формі. Зараз електронних заяв зареєстровано майже 920 000, а також створено 166,5 тис. електронних кабінетів.

Всім вступникам обов’язково необхідно перевірити статус своїх заяв в персональному кабінеті. У конкурсному відборі будуть брати участь лише ті заяви, статус яких: “Допущено до конкурсу” – для заяв, поданих на бюджет, а в разі не отримання рекомендації також на контракт; “Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)” – для заяв виключно на контракт. “Якщо до кінця 23 липня певну заяву вступника не буде мати такого статусу, то йому треба терміново звернутися до приймальної комісії вузу”, – підкреслили в прес-службі.

26 липня абітурієнти дізнаються, отримали місце державного або регіонального замовлення. Навпроти того заяви, за яким буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на “Рекомендовано до зарахування”.

Для зарахування на місце бюджету такі вступники повинні до 18:00 31 липня особисто принести оригінали документів до вузу. Зарахування триватиме до 12:00 1 серпня. У прес-службі також підкреслили, що абітурієнт може отримати лише одну рекомендацію на бюджет. Ті, хто відмовляться від рекомендації або не виконають вимоги до зарахування, не отримають бюджетне місце в 2019 році. У тих вступників, які не отримають ніякої рекомендації на бюджет 26 липня, статус навпроти всіх заяв залишиться “Допущено до конкурсу”. Всі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

У разі отримання рекомендації на контракт, навпаки таких заяв статус зміниться на “Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)”. Цей статус може з’явитися навпроти кількох заяв – вступник має можливість самостійно визначити, яка саме пропозиція вибрати. Для вступу також треба буде подати пакет документів до внз, дату прийому визначає сам навчальний заклад, але в цілому зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.