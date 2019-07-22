“Шаріки” – передули бойові загони націоналістів, – Сергій Таран

Політолог Сергій Таран прокоментував результати виборів. Він згадав вісім голосів за Савченко, націоналістів, які набрали менше відсотків ніж партія шарія: “Шаріки” – передули бойові загони націоналістів. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соцмережі фейсбук.

Сергій Таран пише: «От, ви зараз іронізуєте над 8-ма голосами Савченко. А уявіть, якби президентська кампанія відбувалася одразу після її повернення? Думаю, тепер ви вірите, що у агентки Наді були би гарні шанси.

…В українській політиці – все дуже змінне. Минулого літа деякі експерти прогнозували і небезпідставно, що наступним президентом може стати Гриценко. Потім у президентській кампанії був злет Тимошенко. Її штаби впевнено розганяли меседж “Дайош Юлю в один тур”. Потім настала доба Зе, яку півтора роки тому ніхто не уявляв. А переможець минулої кампанії Нарфронт не взяв участь виборах, “прогресивна” Самопоміч – на маргінесі, “шаріки” – передули бойові загони націоналістів, купа ресурсних мажоритарників програли голограмам».

Політолог з сумом констатує той факт, що в Україні очікувати у найближчий час стабільності не доводиться. Про це він пише так:

«Будувати бетонну стабільність в Україні – це як зводити замки на піску. А в Україні цей пісок ще й почасти підтоплений болотом».

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Нагадаємо, що Надія Савченко, колишній депутат, яка хотіла підірвати Верховну Раду, не повернеться під купол українського парламенту. Такий висновок можна зробити з результатів попереднього підрахунку голосів. Всього вісім людей віддали голос за Надію Савченко на виборах до парламенту.

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