NASA побудує на Місяці станцію для підкорення Марса

Фахівці з Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору вважають, що дослідження Місяця та Марса взаємопов’язано. А Місяць має стати тренувальною базою, своєрідним трампліном для досягнення Марса. Місія продемонструє наднові технології, які будуть використані у створенні самопідтримуються позаземних форпостів.

Директор NASA Джеймс Брайденстайн вважає: цінність Місяця полягає в тому, що шлях туди займає три дні, і шлях додому — теж три дні. І де б не знаходилась Земля, обертаючись навколо Сонця, Місяць завжди з нами, а це означає, що її можна використовувати в якості випробувального полігону.

Наступний пілотований політ на Місяць потребує використання роботизованих ноу-хау, а також співпраці з приватними компаніями. Зокрема, зі SpaceX Ілона Маска або Blue Origin Джеффа Безоса. Така спільна робота дасть можливість знизити витрати на космічні подорожі.

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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Використовуючи космічну стартову систему NASA, ракету великої вантажопідйомності, управління сподівається повернути людей на Місяць у прискорені терміни – до 2024 року. Цей термін був встановлений адміністрацією Трампа в березні цього року.

Зараз професіонали з NASA працюють над створенням комплексного плану місії, яка приведе людину на Червону планету орієнтовно в 2033 році.

Витрати глобального підготовчого процесу

На розробку флагманської ракети NASA Space Launch System (основний підрядник – Boeing Co) – йде більше часу, ніж очікувалося. А перевитрата коштів вже склав майже 2 млрд. доларів США, згідно з даними федеральної ревізії, опублікованими у червні. Ці фактори можуть поставити під загрозу план NASA по досягненню Місяця до 2024 року.

В даний момент фахівці Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору стурбовані тим, щоб зібрати команду, яка зможе оцінити вартість і графік програм в рамках нової місії.

До речі, починаючи з 1960-х років дослідженням Марса займалися Радянський Союз, США, Європейське космічне агенство та Індія. На сьогоднішній день Марс — найбільш детально вивчена планета Сонячної системи після Землі. Залишається лише долетіти до Червоної планети і ступити на неї ногою.

За матеріалами Reuters

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