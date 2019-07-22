Головний корупціонер України Павло Фукс дав десять порад новій Верховній Раді

На особистому Telegram-каналі головний корупціонер України Павло Фукс, коментуючи вибори в парламент, вирішив дати радам новообраним народним депутатам.

В мережі він опублікував десять порад новій Верховній Раді. «Верховна Рада оновиться практично до невпізнання. Можна говорити не просто про партії-переможниці, а про нової правлячої партії. Чим більше влади, тим більше відповідальності. Чого всі чекають від парламенту? Економічного зростання в країні. Минулий скликання Ради декларував багато антикорупційних ініціатив. Фактично модель звучала так: через боротьбу з корупцією – до економічного зростання. Не вийшло. Сьогодні боротьбу з корупцією потрібно припинити політизувати, віддавши на відкуп спеціалізованим органам. Їх достатньо. А законодавчий орган повинен сформувати сильний уряд. І далі втілювати програму економічного зростання», – написав Фукс, який сам не гребує наживатися на Україні.

У своєму пості він закликав нову Раду в першу чергу звернути увагу на медичну реформу, освіти і зміни пенсійної реформи в соціальній сфері. Олігарх поклав надії на «молодих хлопців», які балотувалися по мажоритарних округах. «Відповіді на запитання регіонів. Децентралізація. Локалізація податкових зборів. Зрештою, є Донбас і Крим. Всі чекають рішень. Посил бізнесу. Зауважте, у цій Раді куди менше великого бізнесу, ніж раніше. Нові люди в парламенті повинні подбати про головне – щоб правила були однаковими для всіх», – продовжив роздавати поради топ-корупціонер, очевидно, намагаючись задобрити нову владу України.

Крім цього, Фукс вирішив дати Раді рецепт успішності, в якому він намагався показати себе як головного охоронця моралі і закону. «Законність рішень. Простіше кажучи, не ганьбитися кнопкодавством. Не ламати через коліно регламент. Підвищити довіру до Верховної Ради. Потрібен правильний баланс між гілками влади. І головне – дієвість. Найголовніше – робота, спрямована на капіталізацію країни. Бізнес чекає цих сигналів», – пафосно резюмував Фукс.