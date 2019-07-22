У Лондоні починається судовий процес проти Коломойського і Боголюбова на $3 мільярди

Сьогодні, 22 липня, починається розгляд апеляційної скарги ПриватБанку в Апеляційному суді Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та шести пов’язаних з ними компаній.

Як поінформували у пресслужбі “Приватбанку”, керівництво держбанку ініціювало судовий процес після проведення внутрішнього розслідування широкомасштабних шахрайських схем, які використовували впродовж останніх десяти років.

“Судовий процес у Лондоні стосується однієї зі згаданих схем незаконного привласнення $1,9 млрд за допомогою шести компаній (три зареєстровано у Великій Британії, і три — на британських Віргінських островах).

Банк прагне повернути ці кошти в повному обсязі, включно з відсотками, що нараховуються за ставкою приблизно півмільйона доларів США на день”, — сказали в банку. Станом на грудень 2018 року загальна сума позовів, включно з відсотками, наближається до $3 млрд.

“Ця судова справа є незалежною від тих справ, які розглядають в Україні”, — зазначили в банку. Слухання в Апеляційному суді Лондона відбуватиметься у відкритому режимі приблизно п’ять днів. Рішення суд оголосить у кінці вересня — на початку жовтня.