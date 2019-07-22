Філатов звернувся до Зеленського: на часі дострокові вибори і завершення децентралізації

Міський голова Дніпра Борис Філатов написавши звернення до Президента України Володимира Зеленського з закликом негайно провести місцеві вибори і завершити реформу децентралізації.

Як передає Цензор.НЕМАЄ із посиланням на 34 телеканал, про це мер розповів під час свого виступу перед пресою в залі міської ради.

На думку Бориса Філатова, проведення дострокових місцевих виборів дасть можливість швидко перезавантажити існуючу систему влади в Україні.

Ще одним проханням міра Дніпра стало завершення реформи децентралізації.

«Для цього потрібно внести зміни до Конституції і прийняти Кодекс про місцеве самоврядування. Екологічний контроль, адміністрування місцевих податків слід передати містам. Крім того, потрібно дати можливість створити Інститут світових суддів, які будуть обиратися людьми, ввести Муніципальну поліцію і ліцензувати гральний бізнес. Також потрібно скоротити кількість депутатів у міській раді», — підкреслив Філатов, після чого підписав текст звернення і пішов відправляти його поштою в Київ.