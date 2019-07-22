У Зеленського прояснили ситуацію з відміною заблокувати «ВКонтакте» і «Однокласників»

Дію обмежувальних заходів, введених відносно російських соцмереж — «Вконтакте» і «Однокласники» — буде діяти до закінчення терміну їх дії або скасування в установленому законом порядку.

Як повідомляють в РНБО, секретар Радбезу Олександр Данилюк підписав документ, яким Кабміну, СБУ та Національного банку наказано «неухильно дотримуватися санкції та моніторинг їх ефективності». Також в Радбезі пояснили, в якому випадку може бути знято заборону. «Згідно з Законом України „Про санкції“, рішення з питань застосування, скасування або внесення змін до санкції приймаються Радою національної безпеки і оборони України виключно на підставі пропозицій Верховної Ради України, президента України, Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України», — йдеться в повідомленні РНБО.