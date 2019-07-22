Олена Мозгова: Вважаю Порошенка винним у реінкарнації Медведчука

Я голосувала за Тимошенко і «Батьківщину». Але я можу зрозуміти всіх тих, хто голосував за Зеленського та «Слуг Народу», тому що повне розчарування попередніми керманичами і дали цей результат та і бажання піти в політику Зеленського також десь лежить у цій площині.

Можу зрозуміти надії покладені на Вакарчука та його «Голос». Я навіть можу якось зрозуміти тих, хто прогосував за Порошенка і «ЄС», хоча саме його вважаю винним у реінкарнації Медведчука&Компані, тотальній корупції та зневірі у владі, на яку покладали стіли сподівань мільйони українців!

Альо я, кУрча, не можу зрозуміти тих виродків, які голосували за кума ху$ла та його команду! Основна маса цих персонажів з Донецької та Луганської області, саме там найбільші показники!

Це, курва мать, вас, вашу землю захищаючи загинуло понад 13000 тисяч цвіту нації? Це ми для вас збирали вагони допомоги і досі допомагаємо чим можемо? І ві на п’ятому році війни голосуєте за відверто проросійську, путінську партію? Та пішли ви всі нахєр, голосувальники, разом зі своїми кумирами!

p.s Повна влада, яку отримали ЗЕлені, як на мене, навіть чудово! Шансів звинуватити у своїх поразках когось іншого в них вже точно не буде! Тому, як то кажуть, у добру путь, дорогі реформатори! У мене про вибори все!

Олена МОЗГОВА