Підсумки парламентських виборів: Ляшко відсунули більш яскраві політики – експерт

Підсумки парламентських виборів показали, що лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка відсунули більш яскраві політики і кандидати в нардепи, такі як Анатолій Шарій й представники президентської партії «Слуга народу».

Про це у коментарі повідомив політолог Андрій Золотарьов.

«Давно говорив про майбутні глобальних змінах політичного ландшафту. Всі побачили, як старих представників політичної еліти зносять нові, нікому не відомі. Спрацювала втома і бажання змін. Скупка голосів і роздача пайків і газет не спрацювала. Теж саме відбулося і з Олегом Ляшко, якого відсунули більш яскраві представники. Зокрема, той же Зеленський і Шарій», — сказав А. Золотарьов.

Він уточнив, що результати голосування показують, що українці розчарувалися у владі.

«Команді Зеленського авансом видали мандат на зміни. По суті, влада передали в одні руки. А це означає, що з осені Зеленський буде відповідати за все, що відбувається в країні. Зокрема, за ями на дорогах, смертність в лікарнях і високі комунальні тарифи», — резюмував А. Золотарьов.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 57% протоколів на позачергових виборах у Верховну Раду.

«Слуга народу» — 42.47%

«Опозиційна платформа — За життя» — 12.91%

«Європейська солідарність» — 8.60%

«Батьківщина» — 8.02%

Партія «Голос» — 6.38%

При цьому Радикальна партія Олега Ляшка на даний момент не долає 5%-ий бар’єр.