Директор Авдіївського коксохіму переміг на виборах сестру Савченко

Генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов впевнено переміг на виборах до Парламенту в окрузі №45, випередивши серед інших 10-ти кандидатів Віру Савченко. Про це свідчить інформація ЦВК.

Так, вже опрацьовано 100% протоколів, і за цими результатами Магомедов, який балотувався від партії «Опозиційний блок», у своєму окрузі набравши 64,6% голосів виборців.

Він випередив кандидата від політсили «Опозиційна платформа – За життя» Анастасію Петренко, за яку віддали свої голоси 14,56% виборців, а також Георгія Кюджиєва від «Слуги народу», який набравши 7,97% голосів, і Віру Савченко, яка висунута політічною партією «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» і набрала лише 3,95%.

Магомедов очолює завод, який є містоутворюючим в Авдіївці і допомагає місту, його жителям у відновленні будинків, зруйнованих обстрілами російських окупантів, допомагає в оснащенні лікарень, шкіл, дитячих садків. Місцеві ЗМІ зазначають, що Магомедова в Авдіївці знають і поважають, тому що практично всі обстріли міста і заводу він переживши разом зі своїми працівниками.