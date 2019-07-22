Трасу Київ-Чоп перекривали на кілька годин через ДТП вантажівки та мікроавтобуса

Водія мікроавтобуса довелося діставати за допомогою спецінструменту. Траса Київ-Чоп у Рівненській області було перекрито кілька годин через зіткнення вантажівки і мікроавтобуса.

Про це повідомляє прес-служба Держнс України. Аварія сталася в селі Корнин близько 14 години дня.

У результаті зіткнення водій мікроавтобуса виявився заблокований, для його порятунку на місце ДТП виїхали рятувальники Держнс. Бійці Держнс за допомогою спецінструменту деблокували постраждалого та передали працівникам швидкої медичної допомоги.