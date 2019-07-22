Різношерста моноправляча фракція невдовзі розсвариться, – відомий блогер

Відомий блогер, ветеран АТО Олексій Петров вважає, що занадто різношерста моноправляча фракція невдовзі розсвариться, а можоритарників від цієї політсили почнуть скуповувати відразу ж. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис блогера у соцмережі фейсбук.

Олексій Петров пише: «До речі … А хтось, хоча б на секунду замислювався, на скільки ж різношерстої (у всіх планах) виявиться моноправляча фракція? Фотографи, гумористи, домогосподарки, Дубинський (для якого гасло Слава Україні поперек горла) і командир одного з бойових батальйонів.

Якщо через місяць не поб’ються між собою, то я дуже сильно здивуюся. А ось мажоритарників почнуть скуповувати відразу ж. Поки ціни викидні. Купуєш двох депутатів цетробАлта, третій безкоштовно!»

Безперечно, Олексій Петров має рацію, адже на те, що члени цієї фракції вихідці з занадто різних середовищ, до того ж мають іноді полярно різні уявлення про політичні пріоритети, звергають увагу багато політологів і політтехнологів. Окрім того, прихильники цієї політичної сили до сих пір так не почули чітких меседжів про подальші плани щодо розбудови України і щодо виконання передвиборчих обіцянок ані від керівників «Слуги народу», ані від Зеленського.

Також читайте: ВІТАЛІЙ БАЛА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ: МОГЛО БУТИ Й ГІРШЕ

Нагадаємо, що директор Агентства моделювання ситуацій, відомий політолог Віталій Бала нещодавно заявив, що це перший випадок, коли одна партія може взяти на себе повну відповідальність про яку заявляли і хотіли, і додає: «Побачимо чи ця партія зможе, а головне чи за хоче».

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!