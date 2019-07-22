«Людина-г@вно, дешева бл@дь»: Лещенко після поразки влетіло від Скрипіна

Досить відомий журналіст та блогер Роман Скрипін висміяв нардепа Сергія Лещенка після поразки на парламентських виборах.

Про це він висловився на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, історія Лещенко показово демонструє, чому не потрібно бути депутатом, коли людина ти «гівно», бо не допоможе навіть пристосуванство.

«Тепер Сергію не можна повертатися в журналістику, тому що «зливний бачок» їм. Григоришина тече. В політику теж не можна. Там ти теж виявився дешевою бля*ма. Знайди собі роботу», — підкреслив Скрипін.