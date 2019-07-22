Порошенко, який виграв президентські вибори у Львівській області, програв там «Слуги народу» на виборах парламенту

Колишній глава держави Петро Порошенко, який переміг у Львівській області в ході проведення президентської кампанії, програв там на виборах Ради.

Відзначено, що його політсила «Європейська солідарність» поступається в голосах партії Святослава Вакарчука «Голос» і політсилі президента «Слуга народу».

Відповідний висновок можна зробити виходячи з даних Центрвиборчкому, який вже підрахувала 70,49% оброблених протоколів по всіх округах України.

Львівська область стала єдиною, де політсила «Голос» посіла перше місце з істотними відсотками.

Слід нагадати, що в ході другого туру президентських виборів саме Львівська область стала єдиним регіоном, в якому екс-президент зміг обійти чинного главу держави Володимира Зеленського.

На той момент за нього проголосували 63% виборців, а за Володимира Зеленського — 34%.

Найменше за екс-президента українці голосували в Луганській області — 8% виборців. В Одеській і Дніпропетровській областях він набрав 10% голосів.