В Офісі президента прийняли рішення провести дострокові місцеві вибори

Рішення про проведення дострокових виборів у місцеві органи влади прийнято.

Таку заяву зробив джерело в Офісі президента.

Він наголосив, зараз йде обговорення юридичного обґрунтування цього кроку.

Говорячи про терміни проведення дострокових виборів джерело відповів коротко: «в максимально короткі терміни».

Також він повідомив, що заява мера Дніпра Філатова про призначення дострокових виборів прозвучала після того як мер дізнався про вже прийняте рішення.

«Хотів показати, що він перший ініціює процес», — заявив співрозмовник видання.