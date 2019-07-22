Gazeta Wyborcza: Як Росія націлює ракети на Європу

Росія діє на глобальній шахівниці все сміливіше, розміщуючи у своїй європейській частині ракети середньої дальності. Але ні Європа, ні США не здатні відповісти.

Росія, ВВП якої не набагато перевищує за обсягом іспанська, знову починає діяти на міжнародній арені все сміливіше. Вона користується тим, що зараз ми переживаємо період формування нового глобального устрою, що приходить на зміну одноосібної гегемонії США. І хоча американцям було вигідно відмовитися від договору про повну ліквідацію ракет середньої дальності, оскільки він поширювався тільки на Москву і Вашингтон, а їх основною на сьогоднішній день суперник, Китай, міг розвивати такі озброєння абсолютно вільно, поява 60 мобільних пускових установок у чотирьох точках європейської частини РФ повністю змінить ситуацію на нашому континенті.

Відповідь США на кроки Кремля ще не дістався до Європи і, мабуть, не дійде, оскільки його, по суті, немає. Якщо вважати таким перспективу відправлення в Польщу тисячі американських військових, про яку переможно оголосили президенти Анджей Дуда і Дональд Трамп у Вашингтоні, то він нагадує більше не удар кулаком по столу, а пусте струс повітря.

Тим часом Москва успішно використовує існуючі в НАТО розбіжності на зовсім іншому фронті. Недавня покупка Туреччиною (володаркою другої за розміром армією в Альянсі) російських зенітних ракетних систем С-400 спровокувала кризу у відносинах між союзниками. Трамп уже заявив, що він заборонить продавати Анкарі винищувачі F-35.

Дії росіян все сильніше розхитують з’явилася після Другої світової війни архітектуру безпеки, а ніщо не цікавить Росію сильніше, ніж її руйнування. Відсутність реального відповіді американців на розміщення Москвою ракет, націлених в європейські столиці, може викликати здивування, але ще більше турбує, що цей факт ігнорують самі європейці. Звичайно, час від часу з’являється ідея створити спільну ефективну європейську армію, але ніхто не має поняття, як вона мала б функціонувати. Багато європейські країни не хочуть передавати владу над збройними силами великим гравцям: Франції або Німеччини.

Одним з головних поборників ідеї появи європейської армії виступає французький президент Еммануель Макрон. На святкуванні відзначався нещодавно Дня взяття Бастилії він запросив до Парижа представників дев’яти держав, що разом з Францією приєдналися до Європейської інтервенційної ініціативи, яка виступає майданчиком для взаємодії поза структур ЄС. За задумом, вона повинна допомогти швидко і ефективно приймати рішення в рамках коаліції, яка буде здатна реагувати на виникаючі біля кордонів ЄС кризи, не залучаючи до процесу НАТО, де грають провідну роль США.

І тут в європейській сім’ї виникають серйозні розбіжності. Адже, наприклад, Варшава робить у своїй політиці безпеки ставку на американців і не хоче чути про якусь коаліцію, що виключає присутність Вашингтона. День взяття Бастилії запам’ятався нам тільки військовим на літаючому скейтборді, а від Європейської інтервенційної ініціативи залишаться, по всій видимості, лише спогади про риторичному феєрверку і виступах Макрона.

Європа, занурюється у все нові кризи, створила паралельну реальність, в якій вона займається практично виключно самою собою, ігноруючи виникають у її найближчому оточенні реальні загрози. Світ змінюється, не озираючись на Європу. Можливо, праві ті, хто каже, що нас в кращому випадку чекає доля живого музею пішов світу, який буде запрошувати китайських туристів рекламним слоганом: «Приїжджайте в Європу і пориньте в XX століття: минуле — на відстані витягнутої руки».