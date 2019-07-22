Віктор Небоженко: “Першочергові політичні завдання нового парламенту”

Першочергові політичні завдання нового парламенту України.

Існує кілька політичних проблем, які насамперед доведеться вирішувати новій Верховній Раді. Це буде критерієм життєздатності і довголіття нового парламенту.

1. Швидко сформувати відповідальне і реальне, а не формальне,як раніше, парламентська більшість. Обрати голову Верховної ради. Після Парубія будь-хто, хто стане спікером Верховної Ради буде виглядати краще . Важливо тільки одна умова для майбутнього спікера парламенту. Він повинен буде здатним керуватися в своїй роботі Регламентом Верховної Ради, а не політичними замовленням або особистими уподобаннями.

2. Протягом місяця затвердити нового прем’єр-міністра і склад уряду «національної надії», яке тут же представить реальну програму роботи.

3 Найважче випробування для нового парламенту. Позбавити депутатської недоторканності колишнього президента України Порошенка і передати його в руки оновленого українського правосуддя. Це буде реальним доказом мужності і рішучості нової влади боротися з корупцією і мародерством в країні.

4. Почати розгляд і своєчасне прийняття бюджету України.