Ізраїль світова держава? Нетаніягу: економічна сила визначає військову міць

Публікується в рамках інформаційної кампанії. Текст наданий партією “Лікуд”.

Тільки прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу настільки чітко розуміє зв’язок між економічним розвитком і військовою міццю країни, а поєднання цих двох факторів дозволяє Ізраїлю нарощувати третя складова успіху нашої країни – зовнішньополітичну міць.

“Стефан Цвейг у свій час писав про кінець часів, про сгинувшем “вчора”, про світ, який впав, – говорить Нетаніягу в інтерв’ю газета “Ісраель а-Йом” – але у нас все відбувається з точністю до навпаки, це зовсім інша історія: ми перетворили Ізраїль в могутню світову державу, з процвітаючою економікою, потужної безпекою і надійним державним управлінням, ми довели, що Ізраїль може трансформуватися з крихітної країни, розташованої у ведмежому куті Близького Сходу, фактор сили світового рівня”.

Як стверджує Нетаніягу, разом з Ізраїлем змінився і Близький Схід; якщо раніше тут вважали, що всі проблеми регіону випливають з палестинської проблеми, то сьогодні у нас на очах відбувається неможливе: значна частина арабського світу починає розуміти, що Ізраїль сьогодні – це найбільш надійний оплот у протистоянні радикального ісламу, уособлення якого виступає Іран. Ця Ісламська республіка, чия експансія простягається від моря до моря, загрожує близькосхідним країнам, які з надією дивляться на Ізраїль, розуміючи, що його армія – єдина, хто зможе захистити регіон від смертельної небезпеки.

За словами Нетаньягу, це усвідомлення останнім часом торкнулося, нарешті, і Європи.

Відповідаючи на питання, чи не завадив в свій час зміцненню безпеки Ізраїлю, конфронтація між ним і тодішнім президентом США Бараком Обамою, Нетаніягу визнає, що, безумовно, можна говорити про можливе неспівпадіння позицій. Але в той же час додає, що навіть незважаючи на це, вдалося досягти домовленості, яка сприяла стабілізації безпеки Ізраїлю протягом наступних років.

“Врешті-решт, при наявності такої демократії, як США, політика щодо Ізраїлю визначається не тільки господарем Білого дому, але і сукупністю багатьох факторів, зокрема, громадською думкою і його відображенням в Конгресі, і в Білому домі», – підкреслює Нетаніягу. Він вважає, що незалежно від особистих відносин між главами держав, навряд чи може що-небудь перервати міцний зв’язок між Ізраїлем і Америкою. Координація їх дій, – на військовому рівні, спецслужб, науковому та інших, – в будь-якому випадку здійснюється безперервно. І це особливо важливо зараз, коли Іран не залишив своїх спроб створення “шиїтської осі, що з’єднує Тегеран, Багдад, Дамаск і Бейрут, що представляє безсумнівну загрозу існування Ізраїлю.

І в цьому сенсі Нетаніягу категорично відкидає звинувачення в тому, що йому і його уряду властиво штучне роздування «іранської загрози». “Обов’язковою умовою існування будь-якого уряду повинно вважатися виявлення ледь існуючої небезпеки”, – говорить Нетаніягу. На жаль, в історії нашого народу існує чимало прикладів, коли подібна непередбачливість призводила до трагічних наслідків. Як, скажімо, в 1492 році один з геніальних єврейських синів, лідер іспанського єврейства Ісаак Абарбанель попереджав про катастрофу, що наближається, і це в той час, коли становище євреїв було, що називається, не можна краще, але пройшло ще небагато часу, і була вписана чорна сторінка в історію єврейства – вигнання з Іспанії. То ж – через століття, – сталося і з пророцтвами Зєева Жаботинського, який попереджав, що на євреїв Європи насувається страшна катастрофа; але його вважали панікером. Що сталося потім – добре відомо.

“Про те, що Іран може представляти для нас серйозну загрозу, я зрозумів ще в 1979 році, – згадує Нетаніягу, – і мені ще тоді стало ясно, що радикальний іслам прийде на зміну пан-арабізму Насера. Але Іран якийсь час був зайнятий боротьбою зі своїми сусідами – з Іраком, і тільки потім продовжив революціонізувати країну, поставивши на чільне місце вбивчу і фанатичну ідеологію. Якщо правлячий режим Ірану буде націлений на виробництво ядерної зброї, то мова може йти вже про екзистенціальної загрози”.

На думку Нетаніягу, в період правління Барака Обами Ізраїль стояв на порозі серйозної конфронтації з Іраном. Адміністрація США це оцінила, зрозумівши, що ми не блефуємо, – пояснює прем’єр-міністр, – але за певного роду міркувань було вирішено ввести санкції; значною мірою це було продиктовано і настроєм Ізраїлю. Іран відчув це тиск, і був готовий йти на поступки, але тут дуже «вчасно» прийшла «ядерна угода». Передбачалося, що Іран, отримавши мільярди в результаті зняття санкцій, стане помірної країною. Замість цього він продовжив гонку озброєнь. “Мене почув тільки президент Трамп, – каже Нетаніягу, який вирішив дезавуювати “ядерну угоду” і відновити тиск на Іран. Я вважаю, що тиск, тиск і ще раз тиск зможуть привести до бажаного результату».

Вільна економіка – запорука могутності та процвітання

Безумовно, зростаюча загроза з боку Ірану вимагає нових вкладень в оборону країни. Це – мільярди і мільярди шекелів. Звідки взяти такі кошти. Нетаніягу вважав і вважає, що, насамперед, розвиваючи вільну економіку і заохочуючи економічну ініціативу. І щоб домогтися переваги, порівняно з іншими країнами, необхідна вільна економіка.

“Ось чому, – озираючись назад, я розумію це, – згадує Нетаніягу, – я присвятив значну частину своєї суспільного життя вивільненню ізраїльської економіки, яка довгий час була централізованою, навіть полусоциалистической, з величезним державним сектором, який непосильним тягарем висів на плечах приватного сектора. Коли я обійняв посаду прем’єр-міністра, громадянин Ізраїлю не міг зняти з рахунку понад тисячу або дві тисячі доларів, для цього потрібний спеціальний дозвіл від Банку Ізраїлю. Країна стартапів могла працювати таким чином? Я вивільнив валюту. Я мав справу з колосальним дефіцитом бюджету, але не запускав друкарський станок, а лише правильно розставляв пріоритети. Так, доводилося йти часом і на непопулярні заходи, такі, скажімо, як зниження допомоги на дітей. Але це потім обернулося економічним зростанням. Зрозумійте: економічна сила визначає військову міць. Я, зокрема, поставив перед собою мету – увійти до числа п’яти найбільших кібер-держав; результат очевидний: нам вдалося запобігти п’ятдесят найпотужніших кібер-атак”.

Говорячи про те, що він хотів би ще зробити для економіки країни, Нетаніягу підкреслює: “Я бачу свою місію в тому, щоб остаточно визволити ізраїльську економіку, знизивши рівень державного регулювання. Згідно з індексом OECD, ми були за цим показником на одному з останніх місць; потім нам вдалося просунутися до п’ятнадцятого місця, але я хочу, щоб Ізраїль увійшов у першу п’ятірку. Ви не уявляєте собі, яка кількість ізраїльтян будуть раді цій обставині. Власники дрібних бізнесів, які страждають із-за зайвого тиску і численних юридичних перепон, відчують себе дійсно вільними”.

Як запевняє Нетаніягу, є ще одна мотивація, що спонукає його до активних дій – усунення ракетних обстрілів; і тут, на його думку, є рішення, яке полягає в подальшій нормалізації мирних відносин з арабським світом і можливого швидкого врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

“Якщо люди довірять мені управління країною, я завершу те, що намітив”, – констатує Біньямін Нетаніягу.