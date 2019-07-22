Зубко і Парцхаладзе поплатяться за корупцію в Минрегбуд: «Вкрали сотні мільйонів»

Першим завданням нового генерального прокурора України має стати розслідування корупції у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Як повідомляє 7 днів, про це йдеться у публікації в розділі «Міністерство Люстрації» у Фейсбук. Автори запису звертають увагу на скандальну репутацію міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка та його заступника Лева Парцхаладзе.

«Відчуваєте цей запах? Пахне смаженим. Адже після перезавантаження парламенту все корумповане де**мо почне смердіти по всій країні. У*людки Зубко Геннадій (міністр Минрегбуд) та його заступник Лев Парцхаладзе повинні бути посаджені!», — йдеться у публікації.

На думку її авторів, саме цим в першу чергу повинен зайнятися новий генпрокурор.

«Все, що вони накрали у людей за стільки років повинно бути конфісковано, а самі винуватці торжества повинні гнити за гратами! За десятки років у владі ці злочинці вкрали з держскарбниці сотні мільйонів доларів, відчуваючи себе безкарними, продовжують плямкати у годівниці по сьогоднішній день!», — підкреслюють автори.

Вони відзначають, що розслідування цієї справи стало б показовим для всіх корупціонерів в Україні.