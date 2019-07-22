СБУ вилучила на ArcelorMittal документи за новим проектом на $150 мільйонів

Про це повідомили на комбінаті.

“У вихідний день, напередодні професійного свята всіх металургів і гірників, в “Арселорміттал Кривий Ріг” проходить обшук слідчого відділу управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області”, – йдеться в релізі компанії.

Виконуючий обов’язки генерального директора “ArcelorMittal Кривий Ріг” Олександр Іванов навів деталі того, що відбувається: “Представники Служби безпеки України прийшли з обшуком на сучасний, новозбудований об’єкт – третю машину безперервного лиття заготовок. У нас вилучили копії всіх документів по цьому обладнанню і почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання”.

Іванов нагадав, що підприємство підозрюють у экоциде, хоча у них є дозвільні документи, пройдені екологічні перевірки, в тому числі позапланова в квітні поточного року.

“Ми підтвердили нашу готовність до нової комплексної перевірки по екології і вже взяли участь в обговоренні плану подальших дій щодо поліпшення стану навколишнього середовища з представниками офісу президента”, – звернув увагу Іванов.

В. о. гендиректора закликав посольства країн Великої сімки, Європейську бізнес асоціацію, Американську торгівельну палату, Укрметалургпром, Федерацію металургів України та інші організації звернути увагу на сформовану ситуацію і “допомогти забезпечити конструктивну співпрацю міжнародного бізнесу і влади”.

Як уточнив у неділю, 21 липня, головний юридичний консультант підприємства Артем Філіп’єв, обшуки тривали до ранку, була изьята докуменация за проектом будівництва машини безперервного лиття заготовок №3.

Філіп’єв зазначив, що слідчих особливо цікавила фінансова документація по цьому проекту, вартістю $150 млн, будівництво якого ще не закінчено.

В СБУ підтвердили факт проведення слідчих дій у рамках розслідування кримінального провадження за экоциду, відкритого раніше.

Як повідомлялося, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо ПАТ “ArcelorMittal Кривий Ріг” за забруднення навколишнього середовища за ст. 441 Кримінального кодексу України (екоцид).

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував “ArcelorMittal Кривий Ріг” за невиконання у строки зобов’язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали із-за шкідливих викидів в атмосферу.