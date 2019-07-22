Зеленського чекають важкі часи — Илларонов

Володимир Путін чекає формування нового уряду в Україні, з’ясування того, які позиції хто в ньому займе, хто стане міністрами закордонних справ, оборони, внутрішніх справ, якою буде політика нового кабінету під керівництвом нового президента. До цього часу Путін, схоже, буде намагатися тримати паузу.

Такий прогноз озвучив колишній радник російського президента Андрій Ілларіонов.

Що може статися далі? Природно, Путін не буде припиняти підтримку сепаратистів, не буде виводити війська з Криму і Донбасу, не буде повертати Україні окуповані території.

Для Володимира Зеленського та майбутнього уряду перші півроку після формування парламентської коаліції і потім кабінету часом непростого навчання і нелегкого оволодіння уроками міжнародної дипломатії.

Ті, хто не дуже знайомий з підходами Кремля, мають ілюзії, ніби можна почати відносини з Путіним з чистого аркуша і укласти з ним працюють угоди без нанесення шкоди Україні.

Щоб зрозуміти, що це ілюзії, українській владі буде потрібно якийсь час. Можливо, не менше півроку, коли нова влада, хочеться сподіватися, зможе усвідомити ризики виконання дуже небезпечних для України Мінських угод.

Хотілося б також, щоб психологічно важкий процес навчання основ міжнародної дипломатії не надто б затягнувся. Тому що рано чи пізно від цієї наївної позиції доведеться відмовитися.

Поки нова влада сама в цьому не переконається, їй, очевидно, буде непросто змінити свій нинішній підхід.