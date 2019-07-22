ЦВК опрацювала 85% протоколів

До Верховної Ради, згідно з результатами опрацювання 85,01% електронних протоколів, проходять партії “Слуга народу” (42,93% голосів виборців), “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) – 12,93%, “Євросолідарність” – 8,29%, ВО “Батьківщина” – 8,14%, “Голос” – 6,03%.

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Згідно з даними на сайті ЦВК, поки що не долають 5-відсотковий бар’єр до парламенту Радикальна партія Олега Ляшка – 3,92%, “Сила і честь”, яка набирає 3,8% голосів загалом в Україні, “Опозиційний блок” – 3,12%, “Українська стратегія Гройсмана” – 2,29%.

Партія Шарія набрала 2,28% голосів, ВО “Свобода” – 2,21%, “Громадянська позиція” – 1,06%.

Менше ніж 1% набрали: Партія зелених – 0,65%, партія “Об’єднання “Самопоміч” – 0,64%.

Джерело – interfax

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