Святаша обійшов Одарченко від «Слуги народу» на 170-му окрузі в Харкові

Перше місце на 170-му окрузі посів представник «Слуги народу». Святаш від «Опозиційної платформи — За життя» — на другому місці.

За «Опозиційну платформу — За життя», яку на 170-му виборчому окрузі (Харків, частина Московського району) представив Дмитро Святаш, проголосували 29,77 % виборців або 21 238, що на 14,64 % менше, ніж за партію «Слуга народу» в особі Андрія Одарченко. Про це стало відомо з оновлених даних на сайтеЦентральной виборчої комісії.

Опісля «Слуги народу» та «Опозиційної платформи — За життя» йде Андрій Колос (самовисування), директор департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОДА, з 6,22 % голосами (4 443 проголосували).

На четвертому місці у 170-му окрузі виявився Олександр Токар від партії «Європейська солідарність». За нього віддали свої голоси 6,11 % виборців (4 364 осіб).

П’ятірку лідерів замикає Костянтин Немічев (самовисування), член політичної партії «Національний корпус». Його підтримали 3, 52 % виборців (2 511 осіб).

Увечері 10 липня Дмитро Святаш (партія «Оппозицонная платформа — За життя») зустрівся з виборцями на Салтівці, де на нього напали націоналісти з «Фрайкора». Вони ганялися за кандидатом у народні депутати і скандували «Святаш — сепар».

У прес-службі партії заявили, що на життя Дмитра Святаша вчинили замах. Правоохоронці відкрили виробництво по статті «хуліганство». При цьому, під «Фрайкоре» не заперечували того, що напали на кандидата в нардепи.