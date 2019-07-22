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В Одесі на два дні повністю закриють кілька пляжів: де не можна купатися

22.07.2019

Жителів і гостей Одеси і області попереджають про закриття частини популярних пляжів. Про це повідомили в Татарбунарської РДА Одеської області.

У зв’язку з проведенням бойових стрільб для українців закриють два одеських пляжу. Зокрема, мова про берегової лінії між популярними курортами — від населеного пункту Миколаївка (Балабанка) до селища Лебедівка (включно).

Відомо, що зйомки будуть проходити з 7:00 середи, 24 липня, і до 23:00, четверга, 25 липня.

Зазначимо, що знаходиться поруч з цими пляжами потенційно небезпечно. Тому керівництво РДА просить громадян не гуляти в зазначеному районі у визначені терміни.

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