У Харкові «Слуга народу» з мінімальною перевагою переміг власника «Кулиничів»

У Харкові на окрузі №172 (частина Індустріального та Московського районів) переміг на виборах висуванець партії «Слуга народу» Юрій Здебский. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Після обробки 100% протоколів з’ясувалося, що за нього віддали свої голоси 43,61% виборців з 30 888 осіб. Йому протистояв чинний нардеп, який балотувався як самовисуванець, Володимир Мисик. Він набрав 43, 17%, що лише на 0,5% (308 голосів) менше, ніж у конкурента. За нього проголосували 43,17% виборців (30 580 осіб).

Зазначимо, що Мисик відомий як учасник скандальних подій у Харкові в 2007 році. Тоді він потрапив у скандал через ділянки в смт. Кулиничі Харківського району області, де знаходиться його хлібокомбінат. Нардепа звинувачували в тому, що він незаконно поставив огорожу навколо підприємства, захопивши ділянка дороги, що веде до житлового масиву, поліклініці і дитячому саду. Громадськості вдалося перешкодити Мисику. Тоді він заявив, що зупинить заводи хлібокомбінату і оголосить голодування. Пізніше нардеп відмовився від своїх планів. Потім Мисик різко підняв ціни на продукцію

хлібозаводу. Був великий міжпартійний скандал, в якому проти Мисика виступали навіть його однопартійці по ПР.