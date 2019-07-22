Добкін-молодший програв співробітникові Інституту судових експертиз на 178-му окрузі в Харківській області

Дмитро Добкін посів третє місце під час виборчої гонки на 178-му окрузі в Харківській області.

За результатом голосування лідером на 178-му окрузі (місто Первомайський, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Первомайський райони) став Олександр Литвинов, який балотувався від партії «Слуга народу». Він набрав 31,59% або 20 704 голосу. Про це стало відомо після остаточних підрахунків ЦВК.

За даними видання Апостроф, Литвинов був організатором Антимайдана у 2013-2014 роки. У 2010-му році був міським головою Балаклії від «Партії регіонів», а через п’ять років став депутатом і керівником Балаклійської райради.

«У відкритих судових реєстрах зафіксовані судові розгляди з приводу нарахувань мером Литвиновим самому собі завищених премій. Обвинувальні рішення районного суду за фактом корупції він оскаржив в апеляційних інстанціях», — сказано в матеріалі.

Друге місце посів самовисуванець, науковий співробітник інституту Бокаріуса Анатолій Русецький. Він обійшов Дмитра Добкіна з результатом 29,58% (19 383) голосів.

Сам Добкін-молодший набрав 16,20% За нього проголосувало 10 615 виборців.

До цього Дмитро Добкін обирався нардепом-мажоритарником дві каденції поспіль.