П’ятдесят п’ята річниця визволення Сєвєродонецька та Попасної: в Генштабі розповіли, як позбавили міста від російських терористів

П’ять років тому українська армія звільнила від російських терористів та бойовиків Сєверодонецьк і Попасну у Луганській області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

«Двадцяті числа липня 2014 року назавжди є ятаються жителям Луганської області. Саме тоді підрозділи сектору «А» розпочали операцію з визволення Лисичансько-Сєверодонецької агломерації», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що після звільнення Рубіжного настала черга Сєверодонецька.

22 липня підрозділи Національної гвардії, ЗСУ та добровольчих батальйонів атакували загони бандформувань з двох боків. У другій половині дня дві колони сил АТО – одна з боку Старої Красниці, а друга – Варварівки, увійшли в Сєверодонецьк. «Під час короткого запеклого бою із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів та важкої бронетехніки українські війська визволили місто. Місцеві мешканці зустрічали наших армійців із національною символікою й гаслами «Дякуємо!», – розповіли в Генштабі. На даний час у Сєверодонецьку розміщено Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію та інші установи.

Того ж дня 2014 року від проросійського ярма звільнене промислове містечко Лунганщини Попасну.

«Сілі АТО здійснили три штурми міста і лише третій виявився вдалим. Тоді українська артилерія завдала потужного удару по укріпленнях та лігвах ворога, крім вогневих точок у житлових будинках. Українські підрозділи зайшли в Попасну без бою. Над адміністративними будівлями замайоріли українські прапори», – йдеться у повідомленні.