У Києві відбулося подвійне п’яне ДТП

У Києві на перехресті вулиць Тупикова і Голего сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох водіїв з ознаками алкогольного сп’яніння.

Як повідомляє патрульна поліція, водій автомобіля Toyota зупинився на червоний сигнал світлофора, а коли включився зелений — почав рух та скоїв зіткнення з автомобілем Chrysler, який зупинився попереду і намагався зробити поворот наліво.

Прибувши на місце події, патрульні виявили в обох учасників ДТП явні ознаки алкогольного сп’яніння.

У салоні автомобіля Toyota був один тверезий пасажир з посвідченням водія, але за кермо його не пустили товариші. Пасажир розповів, що спочатку за кермом повинен був їхати саме він, адже вони святкували день народження водія автомобіля і він спеціально не пив, щоб розвезти всіх по домівках. Коли ж вони зібралися їхати додому — іменинник повідомив, що сам всіх розвезе, тому що не боїться ні патрульних, ні відповідальності.

Водій Chrysler вважав, що алкоголь, який він вживав ще ввечері, вже вийшов, адже в інтернеті написано, що пиво виводиться через кілька годин.

На обох водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) Купап. Водій Toyota відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння, як на місці ДТП, так і в медичному закладі, а інший учасник ДТП — погодився, і драгер підтвердив наявність алкоголю в крові. На водія Toyota патрульні також склали протокол за ст 124 (вчинення ДТП без потерпілих) Кпап. Але і це ще не все, водій Toyota ніколи не отримував водійського посвідчення, а тому на нього ще винесли постанову по ч. 2 ст. 126 Купап (керування транспортним засобом без документів) Кпап.

Ще одним збігом виявилося те, що ДТП сталося на перехресті, через який якраз проїжджав екіпаж патрульних.