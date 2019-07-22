Не реванш: Олександра Єфремова відпустили з-під варти

Колишнього «регіонала» Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді, відправили під домашній арешт. Таке рішення ухвалив Апеляційний суд Києва. розповідає Громадське телебачення.

Про це повідомила координаторка «Медійної ініціативи за права людини» Ольга Решетилова.

«Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Негайно їде додому в Київ», — написала вона у Facebook.

Останні три роки Єфремов перебував у СІЗО. Його хотіли включити у першу десятку виборчого списку «Опозиційного блоку», але ЦВК не дозволила.

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Нагадаємо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, у пособництві під час захоплення будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінують державну зраду та організаційне й інше сприяння створенню та діяльності так званої «ЛНР». Крім того, його обвинувачують у незаконному заволодінні майном «Луганськвугілля».

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