Штрикнули ножем 8 разів: у Росії жорстоко вбили відому активістку

У Санкт-Петербурзі (Росія) жорстоко вбили громадянську активістку Олену Григор’єву.

Жінку зарізали 21 липня, завдавши вісім ножових поранень. Тіло Григор’євої було знайдено в кущах в декількох сотнях метрів від її будинку.

Впізнали тіло загиблої Олександр Миронов, який допомагає затриманих на мітингах активістам, і Олександр Хмельов, відкритий гей і священик Асоціації християнських євхаристійних громад.

«Останнім часом вона ставала жертвою насильства і їй часто погрожували вбивством. Олена і її адвокат зверталися в правоохоронні органи за фактом насильства, і за фактом погроз, але помітної реакції поліцейських не було. Все в стилі «будуть вбивати – телефонуйте». Подзвонити не встигла», – розповів російський правозахисник Динар Ідрісов.

У Слідчому комітеті РФ зазначають, що підозрюваного у справі поки немає, хоча раніше повідомлялося, що вбити Григор’єву міг 40-річний уродженець Башкортостану.

Олена Григор’єва

Григор’єва активно відстоювала права ЛГБТ, а також виступала на мітингах на підтримку кримських татар, далекобійників і сестер Хачатурян, яких підозрюють у жорстокому вбивстві батька-ґвалтівника. Активістці був 41 рік.