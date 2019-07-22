ЦВК опрацювала 85% протоколів: Впевнено лідирує «Слуга народу»

У Верховну Раду, згідно з результатами обробки 85,01% електронних протоколів, проходять партії «Слуга народу» (42,93% голосів виборців), «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) — 12,93%, «Євросолідарність» — 8,29%, ВО «Батьківщина» — 8,14%, «Голос» — 6,03%.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Поки не долають 5%-й бар’єр до парламенту Радикальна партія — 3,92%, «Сила і честь», яка набирає 3,8% голосів в цілому по Україні, «Опозиційний блок» — 3,12%, «Українська стратегія Гройсмана» – 2,29%.

Партія Шарія набрала 2,28% голосів, ВО «Свобода» — 2,21%, «Громадянська позиція» — 1,06%.

Менше 1% набрали Партія зелених — 0,65%, партія «Об’єднання «Самопоміч» — 0,64%.

Явка виборців на позачергових виборах у Верховну Раду за станом на 20:00 неділі склала 49,84% за обробленими даними з усіх 199 округів, повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії України.

За даними екзит-полу телеканалу «112 Україна», до Верховної Ради VIII скликання проходять п’ять партій: «Слуга народу» з результатом 43,5%, «Опозиційна платформа — За життя» — 12,5%, ЄС — 8,7%, «Батьківщина» — 8,1%, «Голос» — 6,6%.