У Луцьку посадовиця міськради вимагала гроші від ветерана війни

Працівники Служби безпеки України у Луцьку викрили на хабарі посадовицю департаменту житлово-комунального господарства міської ради. Жінка вимагала гроші від учасників бойових дій.

Як йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, оперативники спецслужб встановили, що посадовиця налагодила механізм вимагання грошей від громадян – учасників бойових дій за узяття на квартирний облік та сприяння в безперешкодній виплаті грошової компенсації за придбання житла. Вони задокументували факт вимагання зловмисницею за свої “послуги” 2 тисячі доларів.

Першу половину від вказаної суми хабара посадовиця мала отримати за призначення грошової компенсації, другу – після одержання громадянином встановленої законом виплати.

Правоохоронці затримали чиновницю в обласної центрі під час одержання 1 тисячі доларів – першої частини неправомірної вигоди. “Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших ймовірних фактів протиправної діяльності”, – повідомили у пресцентрі СБУ.