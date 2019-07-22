У центрі Києва зібралися кур’єри Glovo, вимагали кращих умов праці

У понеділок, 22 липня, у Києві під офісом компанії Glovo за адресою вулиця Старонаводницька, 6б зібралися кур’єри.

Працівники компанії прийшли на акцію протесту. Мітингувальники вимагали покращити умови праці в Glovo і відмовитися від нової системи нарахування зарплат.

До офісу Glovo постачальники на велосипедах і мотоциклах почали з’їжджатися до 12:00

Фото: kiev.informator.ua/

Всього під стінами офісу компанії зібралися близько 25 осіб. Вони не задоволені, що компанії підняли зарплати кур’єрам, але разом з цим, підвищили кількість доставок для отримання бонусів.

Тепер, за словами мітингувальників, потрібно зробити більш 100 доставок в тиждень, щоб отримувати гідну оплату. Це практично ставить хрест на спробах деяких кур’єрів використовувати Glovo в якості додаткової роботи.

Фото: kiev.informator.ua/

На мітингу зазначили, що кур’єри Glovo по суті є лише зареєстрованими користувачами програми, а не повноцінними працівниками. Це означає, що на них лягають витрати на паливо, амортизацію і страховку.

В самому офісі Glovo виявилася закрита двері і ніхто не прокоментував ситуацію.