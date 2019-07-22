Портнов повідомив, що Луценко «кудись зник»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко пропав.
Про це написав юрист Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі.
За його словами, з сьогоднішнього дня обов’язки генерального прокурора виконує його заступник — Дмитро Сторожук.
«Друзі, інформую, що Генеральний прокурор Луценка кудись зник. З сьогоднішнього дня обов’язки Генерального прокурора виконує Сторожук», — написав Андрій Портнов.
За інформацією ЗМІ, у Генпрокуратурі заявили, що Юрій Луценко перебуває в офіційній відпустці.
Нагадаємо, що 19 липня президент Володимир Зеленський не покликав на зустріч з силовиками Юрія Луценка.
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