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Партія «Слуга народу» має намір протягнула в Раду людей без досвіду, щоб отримати «роботів», які будуть робити все, що їм скажуть — думка

23.07.2019

Михайло Чаплига заявив в ефірі телеканалу ZIK, що партія «Слуга народу» навмисно завела в Раду нового скликання велика кількість депутатів, які не мають ніякого досвіду.

На думку політичного консультанта, задумка в даному випадку дуже проста — політична сила президента отримує групу «роботів», які будуть слухняно робити все, що їм скажуть.

Михайло Чаплига вважає, що версія, згідно з якою партія «Слуга народу» спеціально завела в парламент 9-го скликання велика кількість депутатів, які не мають ніякого досвіду, насправді правильна. Вся справа в тому, що при такому розкладі політична сила президента отримує в Раді групу слухняних «роботів». Це свого роду «універсальні солдати», які зроблять все, що їм скажуть

Разом з тим Чаплига підкреслив, що реалізація даного сценарію — це прагнення встановити диктатуру в Україні. Парламент просто марний як одна з гілок влади, якщо в сесійній залі будуть сидіти такі «універсальні солдати». Политкоснультант підкреслив, що саме тому він спочатку виступав проти Володимира Зеленського.

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