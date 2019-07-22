«У нас є люди»: Разумков натякнув, що Вакарчуку не світить крісло прем’єра

Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков натякнув, що перший номер «Голосу» Святослав Вакарчук не стане новим прем’єр-міністром України.

Про це уродженець Бердичева заявив під час спілкування з журналістами у штабі партії в понеділок, 22 липня. Разумков пішов від прямих відповідей на запитання про ключові призначення після виборів у Раду.

Він запевнив, що на посаду прем’єра будуть претендувати лише професійні економісти, про що напередодні говорив Володимир Зеленський.

«Що стосується якостей прем’єра — президент вчора конкретно назвав ті риси, якими повинен володіти майбутній прем’єр-міністр України», — сказав Разумков.

«Давайте подивимося на результати «Голоси», «Слуги народу»… Що стосується нашої політичної сили, у нас є достатньо людей, які зможуть справлятися з тими викликами, які будуть стояти перед командою. Я впевнений, що мінімум за 2-3 кандидатури на кожну посаду у нас є», — додав політик.