Ні війни, ні миру: Політтехнолог пояснив, якою буде ситуація на Донбасі в період президентства Зеленського

Дмитро Раїмов вважає, що в період президентства Володимира Зеленського на Донбасі складеться ситуація, для якої найкраще підходить визначення «ні війни, ні миру». Політтехнолог, виступаючи в ефірі телеканалу ZIK, пояснив, що зараз глава держави просто хоче, щоб були розлучені війська, і перестали гинути люди.

На думку Дмитра Раимова, в період президентства Володимира Зеленського на Донбасі складеться ситуація, яку можна охарактеризувати як «ні війни, ні миру». В Україні зараз ніхто не зацікавлений в реалізації мінських домовленостей, тоді як зовнішні партнери не дозволять замінити їх чимось іншим.

Крім того, нинішній президент не виявляє особливого інтересу до зовнішньої політики, на відміну від Петра Порошенка та Віктора Януковича. Зеленський більше зайнятий внутрішніми перетвореннями. Єдина позиція глави держави з Донбасу — відвести війська як можна далі, і зупинити загибель людей. По суті, це буде одним із сценаріїв продовження безкровної війни, і тривати все це може досить довго. Приблизно за таким же сценарієм розгорталися події у північному Кіпрі.