ЦВК опрацювала 85% протоколів

Станом на 22:39 вже опрацьовано 84,23% протоколів з виборчий дільниць. Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Голоси розподіляються таким чином: — Слуга народу – 42,93% — Опозиційна платформа – За життя – 12,93% — Європейська солідарність – 8,30% — Батьківщина – 8,13% — Голос – 6,03% Решта партій не долає п’ятому ятивідсоткового бар’єр єра. Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 3,91%, у партії «Сила і честь» – 3,8% голосів, «Опозиційного блоку» — 3,13%.

Раніше повідомлялося, що актор студії “Квартал 95” Юрій Корявченков на прізвісько “Юзік” пройшов до парламенту від партії “Слуга народу” по мажоритарному округу у місті Кривий Ріг.