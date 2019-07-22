У Києві хуліган намагався скинути поліцейського з даху: епічне відео

У понеділок, 22 липня, у Києві на даху Володимирського ринку чоловік побився з поліцейським, який приїхав його втихомирити.

Відповідне відео з’явилося на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.



Так, зазначається, що невідомий лазив по даху ринку, з-за чого очевидці викликали правоохоронців. Чоловік відмовився здатися поліції і спробував скинути одного з копів вниз. Заспокоювати її довелося відразу кільком перехожим.

Користувачі бурхливо відреагували на кадри, запідозривши, що бешкетник заліз на дах за прикладом одного з політиків. «Саакашвілі можна, чому іншим не можна?», «Цар гори», «Карлсон», – написали в коментарях.

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