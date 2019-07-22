Євросоюз не буде давати візи кримчанам за виданими після 2014 року російськими паспортами, — посол ЄС в РФ Эдерер

ЄС не буде ставити шенгенські візи жителям окупованого Криму паспорти, видані Росією після 2014 року.

Про це заявив в інтерв’ю ТАСС голова представництва Євросоюзу в Москві Маркус Эдерер.

Він підкреслив, що ЄС не визнав і не визнає окупацію Криму Росією, «тому російські паспорти, видані в Криму російськими властями після анексії, не будуть визнаватися і прийматися при зверненні за шенгенською візою».

За словами дипломата, існує два способи отримання шенгенської візи жителями Криму. «Перший — для жителів Криму, які мають проїзні документи, видані там російськими властями до незаконної анексії. Другий спосіб — наступний: багато жителів Криму мають український паспорт або можуть її отримати, оскільки Україна, як і раніше вважає жителів Криму українськими громадянами. І жителі Криму можуть використовувати ці українські не біометричні паспорти», — зазначив він.

Проте в обох випадках кримчанам «слід звертатися за шенгенською візою в консульства країн ЄС, розташовані в Україні, а не в Росії». «До речі, а якщо у них є український біометричний паспорт, то вони можуть здійснювати безвізові поїздки в країни Шенгенського простору, оскільки для українців з біометричними паспортами діє безвізовий режим. І цей безвізовий режим існує з 2017 року», — додав дипломат.