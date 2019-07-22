«Для жителів усіх країн»: у Зеленського задумали введення онлайн-громадянства України

У команді президента України Володимира Зеленського вирішили розробити онлайн-громадянство.

Суть проекту розкрив в коментарі «РБК» радник глави держави Михайло Федоров. «Є певна концепція, але вона ще проходить краш-тести світового співтовариства», – поділився він.

Так, за словами експерта, у розробці знаходяться дві задумки – e-резидентство та e-громадянство. Першою зможуть скористатися жителі всіх країн. Вона передбачає, що будь-яка людина зможе відкрити бізнес в Україні, навіть жодного разу не відвідуючи країну.

Як пояснив Федоров, це необхідно для залучення інвестицій. При цьому громадяни інших держав все ж повинні будуть пройти деякі формальності: заплатити внесок і пройти перевірку спецслужб, в тому числі зарубіжних.

Так звані е-резиденти, за словами радника Зеленського, не будуть потрапляти під подвійне оподаткування, оскільки будуть знаходитися за межами України. Мова йде про фрилансерах, дизайнерів та ІТ-шниках.

Друга концепція – е-громадянство – буде розроблена для «закордонних українців» і допоможе їм отримати цей статус в режимі онлайн. «Ми хочемо залучити діаспору, спростити їм можливість отримання статусу закордонних українців», – пояснив Федоров.

Він додав, що при цьому необхідно опрацювати не тільки питання безпеки, але і технічний, і законодавчий аспекти.