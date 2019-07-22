В Мінрегіонбуді заявили про ліквідацію металевих решіток для підсудних в українських судах

Нові будівлі судів в Україні будуть проектуватися без звичних металевих решіток для підсудних – тепер замість них будуть використовують спеціальні захисні огородження з металу і скла.

Про це сказано на сайті Мінрегіону.

Зараз запропоновано виключити застарілу норму щодо облаштування металевих решіток для утримання підсудних під час судового процесу в залах засідань. Адже всі українські суди вже перейшли на утримання підсудних в спеціальних захисних огородженнях з металу і скла.

За словами заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Льва Парцхаладзе, одна з пропозицій змін – передбачити обов’язковість захисної металевої конструкції, облаштованій ударостійким або навіть куленепробивним склом. Крім цього, у разі розгляду особливо резонансних справ запропоновано посилювати заходи безпеки для учасників судового процесу, зокрема, обов’язково передбачати облаштування хоча б одного залу судового засідання додатковою перегородкою зі скла і металу, яка буде відокремлювати місця для відвідувачів від місць для складу суду і тримання підсудних.

Також запропоновано суттєво переглянути вимоги до облаштування сучасних і безпечних конвойних приміщень (камер/боксів) для тримання підсудних під вартою до і після судових засідань. Особливо в частині, що стосується площі цих приміщень, вентиляції, освітлення, забезпечення питною водою і т. п.