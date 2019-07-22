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РФ має намір побудувати ще один газопровід для обходу України

23.07.2019

Влада РФ має намір розморозити будівництво проекту «Південний потік».

На даний момент «Газпром» вже оголосив тендер на будівництво газопроводу.

Так, оголошений тендер на добудову трубопроводу до міста Анапа (РФ).

Місто намір поєднати з газотранспортною системою Росії.

Однак існує ризик, що Росія збирається збільшити експорт газу в Європу.

Відзначено, що потужність газопроводу, який «Газпром» планує прокласти в Анапу, набагато більша за ту, яка необхідна для газифікації південних регіонів РФ.

З допомогою трубопроводу «Південний потік» РФ збиралася поставляти газ в Європу в обхід України. Труба повинна була бути прокладена по дну Чорного моря, але в 2015-го «Газпром» відмовився від ідеї будівництва газопроводу.

Корпорація почала будівництво «Турецького потоку». Планова потужність якого вдвічі менше потужності «Південного потоку».

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