Мішель Терещенко: На сайті ЦВК — фальсифіковані дані по 159-му округу?

Попри обробку понад 23% протоколів, по 159-му виборчому округу відсутні результати виборів по Мішелю Терещенко.

Про це заявив сам Терещенко, міський голова Глухова у Фейсбук.

«ФАЛЬСИФІКАЦІЯ результатів волевиявлення на офіційному сайті ЦВК?

Друзі, станом на 8.00 ранку ЦВК оброблено майже 23 відсотки протоколів (з 220 дільниць) Результати на офіційному сайті ЦВК ВИКРИВЛЕНІ через мою відсутність у переліку кандидатів, але це нікого не бентежить:

https://www.cvk.gov.ua/…/v…/wp040pt001f01=919pf7331=159.html

Недарма вони вчора вночі вочевидь палили протоколи, всіх вигнав з ОВК

Деркач впевнено перемагає з результатом поки що 41 відсоток, а бренд «Слуга народу» має 22 відсотки. Технічні кандидати Деркача максимально розділили мій електорат як ми це і передбачали, а розгалужена мережа підкупу при невисокій явці гарантували йому високий результат.

Як я вже згадував вище, моє прізвище з невідомих причин ВІДСУТНЄ у переліку кандидатів по 159-му округу на офіційному сайті ЦВК!

А тому ЦВК оприлюднена інформація не є достовірною та спотворює результати голосування! Відповідно, це позбавляє нас можливоств спостерігати за перебігом підрахунку й звіряти дані, які також можуть бути викривлені!

Мною передано купу заяв на протиправні дії ОВК 159, порушення моїх прав як кандидата в депутати та порушення виборчого процесу, а також декілька заяв про злочини і скарга на бездіяльність правоохоронців, які поліція залишила поза увагою, не знайшовши складу злочину. І це цілком очікувано.

Моє звернення до мешканців 159 окрузі я оприлюдню сьогодні при першій нагоді, а поки працюємо у штабі. Всім гарного дня!

Результати офіційного підрахунку тут: https://www.cvk.gov.ua/…/v…/wp040pt001f01=919pf7331=159.html», — заявив Терещенко.

Нагадаємо, Андрій Деркач, який має сумнівну репутацію агента спецслужб країни-агресора, вкотре безкарно забезпечує собі перемогу на парламентських виборах на Сумщині, прикордонній з Росією області.